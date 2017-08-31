19:34 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172727:mysnichenko

В Балаклее проведено 90% восстановительных работ

Ночью 23-го марта в н.п. Балаклея прогремел взрыв.

В Балаклее проведено 90% восстановительных работ

Так, взрыв прогремел на местном складе боеприпасов. В итоге в течение всего пяти месяцев в Балаклее уже провели 90 процентов работ по восстановлению . такое сообщение поступило от главы Харьковской ОГА -  Ю. Светличной.

Согласно ее словам – в течение только пяти месяцев в н.п. Балаклея восстановление практически завершено. Ведь стояла задача – завершить все восстановительные работы – к старту сезона отопления. И все работы практически подошли к концу – подчеркнула Светличная.

Как сообщал УРА-Информ, раньше основной версией взрывов на складе боеприпасов в н.п. Балаклея была названа диверсия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив