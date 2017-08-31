В Балаклее проведено 90% восстановительных работ

Так, взрыв прогремел на местном складе боеприпасов. В итоге в течение всего пяти месяцев в Балаклее уже провели 90 процентов работ по восстановлению . такое сообщение поступило от главы Харьковской ОГА - Ю. Светличной.

Согласно ее словам – в течение только пяти месяцев в н.п. Балаклея восстановление практически завершено. Ведь стояла задача – завершить все восстановительные работы – к старту сезона отопления. И все работы практически подошли к концу – подчеркнула Светличная.

Как сообщал УРА-Информ, раньше основной версией взрывов на складе боеприпасов в н.п. Балаклея была названа диверсия.