Украинцы уже подали миллион заявок на получение биометрических паспортов

Так, со старта вступления в силу безвиза Украины с ЕС госпредприятие "Полиграфкомбинат "Украина", который занимается изготовлением ценных бумаг" получило примерно миллион заявок на выпуск биометрических паспортов. Такую информацию распространил глава комбината Юрий Онищенко.

К примеру – с 11-го июня и по 28-е августа полиграфкомбинат уже успел получить 1109049 заказов на изготовление гражданам Украины биометрических паспортов. За аналогичный период госпредприятие успело изготовить 775 871 паспортов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ранее установили рекорд по числу выданных биометрических паспортов.