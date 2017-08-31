Тихоокеанский шторм движется в сторону Мексики

Согласно информации издательства, в 300 км от мексиканской Калифорнии образовался тропический ураган. По данным экспертов, шторм движется к мексиканскому берегу со скоростью 11-13 км\час.

Сотрудники агентства утверждают, что катаклизм может накрыть все побережье западной Мексики.

Правительство готово ввести чрезвычайное положение в случаи, если шторм все таки достигнет центральноамериканского государства. Местные власти уже объявили штормовое предупреждение в нижней Калифорнии.

Напомним, что в США в это же время в Техасе бушует ураган "Харви".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что число погибших в результате урагана "Харви", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, достигло десяти человек.