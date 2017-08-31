11:50 31.08.2017 | Общество | Новости
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Тихоокеанский шторм движется в сторону Мексики

На Мексику движется тропический шторм "Лидия". Об этом передает издание Reuters со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов
 

Тихоокеанский шторм движется в сторону Мексики

Согласно информации издательства, в 300 км от мексиканской Калифорнии образовался тропический ураган. По данным экспертов, шторм движется к мексиканскому берегу со скоростью 11-13 км\час.

Сотрудники агентства утверждают, что катаклизм может накрыть все побережье западной Мексики. 

Правительство готово ввести чрезвычайное положение в случаи, если шторм все таки достигнет центральноамериканского государства. Местные власти уже объявили штормовое предупреждение в нижней Калифорнии.

Напомним, что в США в это же время в Техасе бушует ураган "Харви".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что число погибших в результате урагана "Харви", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, достигло десяти человек.


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