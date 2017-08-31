Суд Мариуполя арестовал главаря преступной группировки "Мультика"

Октябрьский районный суд Мариуполя Донецкой области в четверг, 31 августа, арестовал без права внесения залога Михаила Титова, более известного в криминальной среде под кличкой "Мультик".
Заседание суда проходило в закрытом режиме. При этом подозреваемый просил допустить в зал журналистов, однако ему отказали. В свою очередь адвокат арестованного уточнил, что его клиент начал голодовку с момента задержания.
Суд также сегодня арестовал подозреваемого в участии в организованной преступной организации Бориса Серафимова. Однако ему суд позволил выйти под залог в 842 тысяч гривен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 августа в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры Украины с Управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержаны 5 человек, в том числе - лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как " Мультик".
Титова правоохранители называют главарем организованной преступной группировки на территории Николаевской области.