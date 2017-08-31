Последний день лета в Украине будет прохладным

Вместе с тем осадки не прогнозируются, лишь в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях днем пройдет небольшой дождь, а в Луганской – умеренные осадки. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем не поднимется выше 17-22 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На западе Украины в четверг сухо и даже жарко. Ночью и утром в карпатском регионе местами туман. Температура воздуха ночью будет от 6 до 12 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 21-28 градусов выше нуля.

На севере страны без осадков, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха удержится в пределах 5-12 градусов тепла. Днем будет от 15 до 22 теплых градуса.

В центре сегодня синоптики также осадков не обещают. Только днем в Днепропетровской области местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 16-24 градусов.

На востоке ночью без осадков, днем небольшой дождь, в Луганской области умеренный дождь. Ночь. Термометры покажут от 7 до 14 градусов тепла. Днем будет от 16 до 22 градусов со знаком плюс.

На юге страны 31 августа будет теплым и сухим. Только днем в Запорожской области местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем будет от 17 до 24 градусов тепла.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опуститься ниже 10-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.