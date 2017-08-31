На Тернопольщине обнаружили подпольные цеха по изготовлению алкоголя

Так, была прекращена деятельность цехов по изготовлению алкоголя. Также правоохранители изъяли товара на 1,6 миллиона гривен. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Тернопольщины. Таким образом – прокуратура Тернопольщины сейчас ведет производство, открытое по статье 199 (изготовление, а также хранение поддельных акцизных марок) и по статье 204 (незаконное изготовление алкогольных напитков).

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение 2017-го года сократила объемы производства водки.