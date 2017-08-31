12:14 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине обнаружили подпольные цеха по изготовлению алкоголя

На Тернопольщине недавно правоохранители пресекли функционирование сразу двух подпольных цехов, в которых занимались изготовлением спиртного.

На Тернопольщине обнаружили подпольные цеха по изготовлению алкоголя

Так, была прекращена деятельность цехов по изготовлению алкоголя. Также правоохранители изъяли товара на 1,6 миллиона гривен. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Тернопольщины. Таким образом – прокуратура Тернопольщины сейчас ведет производство, открытое по статье 199 (изготовление, а также хранение поддельных акцизных марок) и по статье 204 (незаконное изготовление алкогольных напитков).

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение 2017-го года сократила объемы производства водки.


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