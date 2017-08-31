На одном из химзаводов США из-за урагана объявили угрозу взрыва

Он расположен в городе Кросби и производит органические пероксиды. Его продукция должна храниться при низкой температуре.

Как сообщает пресс-служба компании, в данный момент завод из-за урагана обесточен, в результате чего охлаждающие установки отключились. Кроме того, доступ к хранилищу химикатов ограничен тем, что территория завода затоплена.

Вместе с тем руководство Arkema заверило, что делает все возможное для соблюдения условий хранения продукции и химикатов, однако вероятность взрыва на заводе оценивается как реальная. В связи со сложившейся ситуацией с предприятия уже эвакуированы 300 человек. Сейчас решается вопрос об эвакуации жителей в радиусе 2,5 километров от химзавода, - пояснили в компании.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал ураган "Харви" самым крупным стихийным бедствием в истории США.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро четверга, 31 августа, в результате урагана " Харви", который бушует в Соединенных Штатах Америки, погибли не менее 38 человек.