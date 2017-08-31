01:30 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172624:mysnichenko

На Одесчине обнаружили контрабандный табак на 2,5 миллиона гривен

Правоохранители Одесчины недавно выявили на территории экс-колхоза примерно 105 тыс. пачек сигарет.

На Одесчине обнаружили контрабандный табак на 2,5 миллиона гривен

Все обнаруженные сигареты – производства Белоруссии. Такие данные распространили в пресс-службе Госпограничной службы нашей страны.

Согласно этим данным – меры по выявлению контрабанды проводились в рамках борьбы с незаконным перемещением подакцизных товаров через госграницу Украины. Местом же сбора табачных изделий злоумышленники выбрали территорию уже заброшенного колхоза в районе н.п. Еремеевка. Там и было выявлено 210 ящиков с сигаретами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в мае - полиция Львовщины разоблачила контрабанду янтаря.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив