На Одесчине обнаружили контрабандный табак на 2,5 миллиона гривен

Все обнаруженные сигареты – производства Белоруссии. Такие данные распространили в пресс-службе Госпограничной службы нашей страны.

Согласно этим данным – меры по выявлению контрабанды проводились в рамках борьбы с незаконным перемещением подакцизных товаров через госграницу Украины. Местом же сбора табачных изделий злоумышленники выбрали территорию уже заброшенного колхоза в районе н.п. Еремеевка. Там и было выявлено 210 ящиков с сигаретами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в мае - полиция Львовщины разоблачила контрабанду янтаря.