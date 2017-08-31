14:38 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине пресекли незаконный вылов рыбы

Пограничники Херсонщины недавно обнаружили судно, где выявили около четырех тонн рыбы "бычок". 

На Херсонщине пресекли незаконный вылов рыбы

Вся эта рыба была поймана незаконно – передали представители пресс-службы Бердянского отряда. Согласно сообщению – 30-го августа в процессе проверки около Белосарайского залива пограничники и рыбный патруль остановили одно рыболовецкое судно.

При его осмотре правоохранители выявили примерно четыре тонны незаконным образом выловленного "бычка". При этом никаких разрешительных документов на данный вылов рыбы капитан не имел. Оказалось, что этим выловом был нанесен ущерб стране на 129 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в 2016 г. был введен мораторий на вылов рыбы.


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