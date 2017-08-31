На "Интер" из-за несоблюдения языковых квот могут наложит санкции

Такие меры к каналу могут быть применены из-за несоблюдения языковых квот. Соответствующее решение было принято после внеплановой проверки каналов медиа-холдинга.

Как сказано в документе, Нацсовет проверил четыре канала медиа-холдинга и на каждом были выявлены нарушения. По словам председатель Нацсовета Юрия Артеменко, "Интер" нарушил статью Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой лицензиаты с семи часов утра и до 23 часов должны соблюдать определенные пропорции между украинскими и иностранными передачами.

Кроме того, Нацсовет установил нарушение Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.

В связи с чем, лицензиат "Телеканал "Интер" в течение месяца со дня принятия этого решения должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, - подчеркнули в регуляторе, добавив, что если требования не будут выполнены к каналу к лицензиату будут применены санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле 2017 года четырем компаниям группы "Интер" назначены проверки по причине несоблюдения квот европейского и национального продукта.