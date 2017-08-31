Луганская "Заря" покорила юных футболистов Покровска

Несмотря на то, что городской команде противостояли члены клуба, играющего в украинской Премьер-лиге и участвующего в еврокубках, итог встречи никак нельзя было назвать разгромным: футбольные звезды победили со счётом 3:1.

Футболистов собираем по всей стране, – комментирует старший тренер молодёжного состава "Зари" Владимир Микитин. – Все наши ребята перспективные – других не держим. Некоторые, несмотря на 20-летний возраст, уже играют за сборную Украины. Нам интересно сыграть с вашими спортсменами. И если пригласят еще, приедем с удовольствием.

Возможность пообщаться и по состязаться с настоящими футбольными "тяжеловесами" – отличный подарок для юных футболистов нашего города, – говорит покровский городской голова Руслан Требушкин.

К счастью, покровский спорт поддерживает немало влиятельных людей. Например, данный матч прошел при поддержке Народного депутата Евгения Геллера. А благодаря губернатору Павлу Жебривскому только у нас в Покровске уже открыто четыре спортивных площадки с уличными тренажерами и еще четыре планируется установить; в ближайшее время будут готовы пять площадок с искусственным покрытием для мини-футбола. В новой опорной школе, которую мы открыли на днях, есть современный стадион с освещением, с дополнительными раздевалками и душевыми, так что, на нём можно будет проводить спортивные состязания на высоком уровне. Я рад, что в Донецкой области уделяется столько внимания развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни, и наша громада в этом деле – одна из лидеров.

Игроки футбольного клуба "Заря" выразили уверенность, что товарищеская встреча повторится, и в будущем станет одной из спортивных традиций Покровска.