Ликвидирован главарь талибов - Мулла Мохаммадулла

ВВС США нанесли удар по позициям террористической организации "Талибан" в афганской провинции Логар. Об этом передает Pajhwok Afghan News.
Согласно информации ведомства, военные силы США провели операцию "Ханджар". В результате операции от бомбежки погибли еще и 13 местных жителей.
Сообщается, что боевики укрылись в одном их домов местных, где пытались спрятаться под "живым щитом". В этот момент в помещении находилось еще 11 людей, которые получили множественные травмы. Авиация союзников разнесла дом в щепки.
На данный момент все потерпевшие госпитализированы.
Правительственная армия продолжает зачистку провинции от талибов. Устанавливаются личности остальных погибших террористов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате теракта в афганском городе Лашкаргах погибли пятеро людей, еще по меньшей мере 40 человек получили многочисленные ранения.