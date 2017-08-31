12:30 31.08.2017 | Общество | Новости
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Ликвидирован главарь талибов - Мулла Мохаммадулла

ВВС США нанесли удар по позициям террористической организации "Талибан" в афганской провинции Логар. Об этом передает Pajhwok Afghan News.
 

Ликвидирован главарь талибов - Мулла Мохаммадулла

Согласно информации ведомства, военные силы США провели операцию "Ханджар". В результате операции от бомбежки погибли еще и 13 местных жителей.

Сообщается, что боевики укрылись в одном их домов местных, где пытались спрятаться под "живым щитом". В этот момент в помещении находилось еще 11 людей, которые получили множественные травмы. Авиация союзников разнесла дом в щепки.

На данный момент все потерпевшие госпитализированы.

Правительственная армия продолжает зачистку провинции от талибов. Устанавливаются личности остальных погибших террористов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате теракта в афганском городе Лашкаргах погибли пятеро людей, еще по меньшей мере 40 человек получили многочисленные ранения.


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