11:32 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Контактная группа проводит видеоконференцию по ситуации на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе в четверг утром, 31 августа, начала очередные переговоры во ситуации в зоне АТО.

Контактная группа проводит видеоконференцию по ситуации на Донбассе

В данный момент проводится видеоконференция. В ней принимают участие представители так называемых Донецкой и Луганской республик.

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, видеоконференция уже началась. Стороны будут обсуждать ситуация, которая сложилась после объявления режима тишины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать объявленный режим тишины. За прошедшие сутки противник в зоне проведения антитеррористической операции 19 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.


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