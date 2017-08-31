Контактная группа проводит видеоконференцию по ситуации на Донбассе

В данный момент проводится видеоконференция. В ней принимают участие представители так называемых Донецкой и Луганской республик.

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, видеоконференция уже началась. Стороны будут обсуждать ситуация, которая сложилась после объявления режима тишины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать объявленный режим тишины. За прошедшие сутки противник в зоне проведения антитеррористической операции 19 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.