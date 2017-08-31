05:00 31.08.2017 | Общество | Новости
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Искусственный интеллект создал продолжение "Игры престолов"

Нейронная сеть создала продолжение культовой саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой HBO снял свой самый успешный сериал  - "Игру престолов".

Искусственный интеллект создал продолжение

Об этом пишет Motherboard.

Создателем нейросети являяется программист Зак Тугг.

Во время создания программы он использовал тексты предыдущих пяти книг, написанные Джорджом Мартином.

С помощью машинного обучения алгоритм изучил писателя, в результате чего создал шестую книгу в стиле саги.

Вскоре был опубликован первый раздел книги. Так, по версии программы, Джейми Ланнистер убьет Серсею, а Джон Сноу будет летать верхом на драконе. Также Дейнерис Таргариен умрет от яда Вариса.

Как сообщало ранее УРА-Информ, хакеры раскрыли финальную серию "Игры престолов" В результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов". Как отмечается, документ состоит из 20-ти страниц и датируется 26 апреля 2016 года. 


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