Искусственный интеллект создал продолжение "Игры престолов"

Нейронная сеть создала продолжение культовой саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой HBO снял свой самый успешный сериал - "Игру престолов".
Об этом пишет Motherboard.
Создателем нейросети являяется программист Зак Тугг.
Во время создания программы он использовал тексты предыдущих пяти книг, написанные Джорджом Мартином.
С помощью машинного обучения алгоритм изучил писателя, в результате чего создал шестую книгу в стиле саги.
Вскоре был опубликован первый раздел книги. Так, по версии программы, Джейми Ланнистер убьет Серсею, а Джон Сноу будет летать верхом на драконе. Также Дейнерис Таргариен умрет от яда Вариса.
Как сообщало ранее УРА-Информ, хакеры раскрыли финальную серию "Игры престолов" В результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов". Как отмечается, документ состоит из 20-ти страниц и датируется 26 апреля 2016 года.