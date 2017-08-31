Боевики продолжают обстрелы в зоне АТО

За прошедшие сутки противник в зоне проведения антитеррористической операции 19 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в конце среды, 30 августа, обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась контролированной украинской армией. Противник продолжил одиночные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения.

При этом на Донецком направлении, после шести часов вечера, боевики обстреливали Авдеевскую промзону и шахту Бутовка из гранатометов. Затем по окрестностям Зайцево и Камянки были из стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении активности боевиков не зафиксировано.

Большинство обстрелов были не долговременными и имели четко выраженный провокационный характер, - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 29 августа, противник в зоне проведения антитеррористической операции 21 раз открывали огонь. При этом в основном враг использовал преимущественно стрелковое оружие.