15:41 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО обнаружили два тайника с оружием

Работники СБУ недавно выявил сразу два тайника с оружием – в местах проведения АТО.

В зоне АТО обнаружили два тайника с оружием

Так, в тайнике были обнаружены оружие, а также боеприпасы – в местах, где сейчас проходит АТО – на востоке страны. Такие данные недавно поступили от представителей СБУ.

Из схрона, который был обустроен рядом с железной дорогой, расположенной  в Марьинском районе, в итоге была изъята противопехотная мина МОН-90, а также двадцать тротиловых шашек весом примерно семь килограммов.

Вблизи одного из н.п. Ясиноватского района сотрудники спецслужбы в лесополосе обнаружили тайник с пехотным огнеметом типа "Шмель". Данное оружие уже было передано специалистам – с целью его исследования и выяснения происхождения огнемета.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе сейчас находится около 39-ти тисяч российских военных.


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