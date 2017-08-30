В среду в Украине сухо, но еще прохладно

Вместе с тем прохлада все еще сохранится. Теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до 27 градусов. В остальных областях днем в среднем температура воздуха составил 21-24 градуса тепла. Ветер северный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем будет не больше 17-19 градусов со знаком плюс.

На западе Украины сегодня также сухо и тепло. Ночная температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет от 17 до 24 градусов со знаком плюс.

На севере страны в среду синоптики осадков не обещают. Ночью термометры покажут от 6 до 12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью удержится в пределах 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градуса.

На востоке Украины сегодня местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов со знаком плюс. Днем будет от 16 до 22 теплых градуса.

На юге страны сегодня без осадков, только в Запорожской области местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 17-23 градуса.

В Крыму в среду также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 11-16 теполых градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.