В Ровно полиция задержала депутата - ВИДЕО

Политик попался на взятке в пять тысяч долларов. Как сообщает пресс-центра СБУ, депутат требовал деньги у одного из местных частных предпринимателей.

За эту сумму он обещал не создавать искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта и не подавать депутатских запросов и инициирования проверок контролирующих органов. Полиция задокументировала, как взяточник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, который выступал его доверенным лицом. Депутат и его сообщник были задержаны в офисе после получения всей суммы взятки. Во время обыска в помещении были обнаружили более полукилограмма обработанного янтаря и наркотики, - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, открытого по статье Уголовного кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Киевщине чиновник требовал взятку - за то, что будет выделена в аренду территория кладбища площадью 1,5 гектара.