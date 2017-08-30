11:17 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе полиция начнет досмотр личных вещей граждан

По причине проблемы борьбы с преступлениями в н.п. Одесса местные правоохранители начнут осматривать личные вещи людей.

В Одессе полиция начнет досмотр личных вещей граждан

Так, по причине ведения активной борьбы с преступлениями, которые связаны с применением взрывчатки и оружия правоохранители Одессы станут досматривать личные вещи граждан, а также их автомобили. Такое сообщение поступило от главы Нацполиции региона – Д. Головина.

Согласно его словам – по причине активизации мер безопасности был внедрен целый ряд мероприятий, к примеру, досмотр личных вещей людей, а также их транспорта. Это направлено на предотвращение преступлений.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве правоохранителями был задержан "Мультик" – лидер преступной организации.


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