В Мукачево госслужащие присвоили 4,7 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемые являются сотрудниками одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета.

Следствие установило, что должностные лица осуществили закупку 20 городских автобусов по ценам значительно завышеным.

Предпринимателю, который осуществил поставки, было переплачено почти 4,7 миллиона гривен. Все деньги были частью местного бюджета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как сообщало ранее УРА-Информ, на Закарпатье обнаружена группа нелегалов. Во время патрулирования полиция остановила автомобиль на дороге "Мукачево-Берегово". В нем находилось шесть иностранцев, четыре из которых не имели документы.