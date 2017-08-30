14:50 30.08.2017 | Общество | Новости
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В ЕС собирают экспертов для борьбы с фейками

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль намерен создать экспертную группу высокого уровня для борьбы с фейковыми новостями.

В ЕС собирают экспертов для борьбы с фейками

В часности еврокомиссар предлагает провести публичные консультации, сообщает EUobserver.

В связи с этим все исследователи, средства массовой информации и институты должны работать вместе.

"Следующие два-три месяца будут решающими", - отметил Габриэль.

Стоить добавить, что офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети. 


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