В ЕС собирают экспертов для борьбы с фейками

Министр экономики Германии Бригитте Цюприс считает, что если США введут новые антироссийские санкции, это может привести к торговой войне между Евросоюзом и США. Об этом сообщает информационное агентво Reuters.

В Украине наблюдается стремительный рост цены на борщевой набор. Так как это происходит в разгар сезона, эксперты бьют тревогу. Получается, что из-за неурожая заготовить овощи украинского производства на зимний период не удастся. Правительство увеличил финансирование растрат на борьбу с Африканской чумой свиней. Но специалисты утверждают, что этого слишком мало. Таким образом, Польша крайне обеспокоена тем фактом, что из Украины дикие свиньи переносят болезнь на территорию поляков. В США презентовали полностью автономный трактор. Техника оснащена новейшей электроникой и может не только управляться дистанционно, а и в одиночку принимать решение.