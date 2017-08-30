В ЕС собирают экспертов для борьбы с фейками

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль намерен создать экспертную группу высокого уровня для борьбы с фейковыми новостями.
В часности еврокомиссар предлагает провести публичные консультации, сообщает EUobserver.
В связи с этим все исследователи, средства массовой информации и институты должны работать вместе.
"Следующие два-три месяца будут решающими", - отметил Габриэль.
Стоить добавить, что офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети.