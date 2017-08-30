В Днепре неизвестные украли памятник Яворницкому - ФОТО

Он был снял с фасада здания Мемориального дома-музея академика Яворницкого. Как сообщают местные СМИ, в прошлом году со здания уже оторвали режимную доску, которая оказалась пластиковой, а не металлической. Потому вандалы просто выбросили ее на пороге.

Администрация музея обращалась в полицию с просьбой усилить патрулирование в нагорной части Соборной района и обращать особое внимание на дом Яворницкого. Однако этой ночью вандалы вновь совершили покушение.

В связи с чем сотрудники дома-музея просят помочь в поисках барельефа. Если вы стали свидетелем кражи, ученые просят сообщить в полицию или обратиться к сотрудникам музея.

Напомним, Дом Дмитрия Ивановича Яворницкого является памятником истории национального значения и единственная мемориальная усадьба на территории нашей области.

Академик Яворницкий жил в доме в первой половине ХХ века. Сам же дом – памятник архитектуры начала прошлого века. В память о выдающемся жителе города, именем которого назван центральный проспект, на фасаде дома установили памятный барельеф, а само строение сделали музеем.

Как сообщал УРА-Информ, вандалы в столице разбили памятную доску, которая была установлена погибшему герою Небесной сотни - Роману Сенику.