10:38 30.08.2017 | Общество | Новости
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В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко - ФОТО

Вчера, 29 августа, украинский боксер и экс-обладатель чемпионских поясов в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко в Берлине презентовал собственную книгу.

В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко - ФОТО

Об этом сообщает Корреспондент.

Отметим, что книга написана на немецком языке и називается "Управление вызовами: что вы можете узнать как менеджер от успешного спортсмена". Она посвящена бизнесу и экономическим процессам.

Спортсмен делится секретами своего успеха: как управлять вызовами, преодолевать трудности, как ставить цели и достигать их.

Также на страницах книги он рассказывает о своей жизненной философии.

Как сообщал ранее УРА-Информ, Порошенко наградил Владимира Кличко орденом Свободы Глава украинского государства Петр Порошенко наградил экс-чемпиона мира по профессиональному боксу Владимира Кличко орденом Свободы. Высокую награду экс-чемпион получил за социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, а также весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.


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