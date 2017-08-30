В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко - ФОТО

Об этом сообщает Корреспондент.

Отметим, что книга написана на немецком языке и називается "Управление вызовами: что вы можете узнать как менеджер от успешного спортсмена". Она посвящена бизнесу и экономическим процессам.

Спортсмен делится секретами своего успеха: как управлять вызовами, преодолевать трудности, как ставить цели и достигать их.

Также на страницах книги он рассказывает о своей жизненной философии.

Как сообщал ранее УРА-Информ, Порошенко наградил Владимира Кличко орденом Свободы Глава украинского государства Петр Порошенко наградил экс-чемпиона мира по профессиональному боксу Владимира Кличко орденом Свободы. Высокую награду экс-чемпион получил за социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, а также весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.