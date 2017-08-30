00:30 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172516:mysnichenko

Украинцы в 2017 году уже оформили 2,5 миллиона загранпаспортов

С начала нынешнего года украинские граждане уже оформили примерно 655 тысяч ID-паспортов.

Украинцы в 2017 году уже оформили 2,5 миллиона загранпаспортов

С начала 2017 г. украинцы уже успели оформить около 2,5 миллиона загранпаспортов. Эти сведения ссылаясь на пресс-службу Госмиграционной службы разместили на сайте Министерства внутренних дел.

Таким образом - с начала 2017-го года работниками  миграционной службы, а также украинских "Паспортных сервисов" и центров административных услуг было оформлено примерно 2,5 миллиона загранпаспортов и примерно 655 тысяч ID-паспортов. Также известно, что каждый день оформляется до 20-ти тысяч документов – это в два раза больше показателя за 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице открыли паспортный сервис – крупнейший в стране.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив