Украинцы в 2017 году уже оформили 2,5 миллиона загранпаспортов

С начала 2017 г. украинцы уже успели оформить около 2,5 миллиона загранпаспортов. Эти сведения ссылаясь на пресс-службу Госмиграционной службы разместили на сайте Министерства внутренних дел.

Таким образом - с начала 2017-го года работниками миграционной службы, а также украинских "Паспортных сервисов" и центров административных услуг было оформлено примерно 2,5 миллиона загранпаспортов и примерно 655 тысяч ID-паспортов. Также известно, что каждый день оформляется до 20-ти тысяч документов – это в два раза больше показателя за 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице открыли паспортный сервис – крупнейший в стране.