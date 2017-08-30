Украинцев нет среди пострадавших в результате урагана "Харви" нет - ФОТО

Посольство проверяет эту информацию. Как сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки на своей страничке в Facebook, в представительстве "продолжают тщательный мониторинг ситуации".

Напомним, по последним данным ураган "Харви" унес жизни 30 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в самом большом городе Техаса Хьюстоне прорвало дамбу. Улицы города превратились в реки.

При этом метеоролог Райан Мо рассчитал, что на Хьюстон и прилежащие к городу территории к 28 августа выпало от 14 до 15 триллионов галлонов осадков. Ожидается еще как минимум пять триллионов галлонов. Эксперты предполагают, что вона может простоять месяц.