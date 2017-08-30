Украинские авиакомпании увеличили перевозки на треть

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Таким образом, пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 32,6% и составили 8,995 млн человек. При этом в международном сообщении — на 34,3% и составили 7,937 млн человек.

Кроме того, в течение января-июля 2017 года украинские авиакомпании выполнили 52,2 тысяч коммерческих рейсов. В свою очередь это на 22,8% больше показателя соответствующего периода 2016 года, в т.ч. международных – 44 тысячи рейсов, рост – на 20,8%.

Стоить отметить, что за этот период текущего года авиаперевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями составили 4 тыс. 564,7 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году.