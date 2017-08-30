У берегов Сочи образовались сразу девять смерчей - ФОТО, ВИДЕО
Во вторник вечером, 29 августа, над морем возле берегов российского Сочи образовались сразу девять водяных смерчей.
Как сообщает Макс портал, ссылаясь на данные российского Министерства чрезвычайных ситуаций, большинство из смерчей до суши так и не дошли. Вскоре они развалились, не причинив никакого ущерба.
Все обошлось без чрезвычайных ситуаций и жертв, - заверили в ведомстве.
Вместе с тем очевидцы в социальных сетях выложили многочисленные фото и видео уникального явления. Смерчи кружили вдоль побережья от Адлера до Дагомыса.
Очевидцы также опубликовали видео того, как пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 30 августа, количество жертв, обрушившегося на Техас урагана " Харви", достигло 30 человек. Вместе с тем официально власти затрудняются назвать точное число погибших.