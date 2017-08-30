13:16 30.08.2017 | Общество | Новости
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У берегов Сочи образовались сразу девять смерчей - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник вечером, 29 августа, над морем возле берегов российского Сочи образовались сразу девять водяных смерчей.

У берегов Сочи образовались сразу девять смерчей - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает Макс портал, ссылаясь на данные российского Министерства чрезвычайных ситуаций, большинство из смерчей до суши так и не дошли. Вскоре они развалились, не причинив никакого ущерба.

Все обошлось без чрезвычайных ситуаций и жертв, - заверили в ведомстве.

Вместе с тем очевидцы в социальных сетях выложили многочисленные фото и видео уникального явления. Смерчи кружили вдоль побережья от Адлера до Дагомыса.

Очевидцы также опубликовали видео того, как пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 30 августа, количество жертв, обрушившегося на Техас урагана " Харви", достигло 30 человек. Вместе с тем официально власти затрудняются назвать точное число погибших.


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