Трамп прибыл в пострадавший от урагана штат Техас - ФОТО

Президентский лайнер Air Force One сначала приземлился аэропорту города Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Трампа встретил губернатор Техаса Грег Эбботт, и вместе они прослушали брифинг по ситуации, президент поблагодарил сотрудников за работу.

Затем американский лидер прибыл в аэропорт города Остин, который находится примерно в 200 километрах от города Хьюстон, наиболее пострадавшего от стихии.

Напомним, американский штат Техас серьезно пострадал в связи со штормом Харви. Ураган стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм Катрина.

Как сообщает УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 30 августа, количество жертв, обрушившегося на Техас урагана " Харви", достигло 30 человек.