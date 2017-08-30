02:00 30.08.2017 | Общество | Новости
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Седьмой сезон Игры престолов установил новый рекорд

Финальная серия седьмого сезона "Игры престолов" привлекла к экранам рекордные 16,5 миллионов зрителей.

Седьмой сезон Игры престолов установил новый рекорд

Об этом сообщает Variety.

По информации издания, последний эпизод вышел на экраны 27 августа под названием "Дракон и волк".

Уточним, что в ночь премьеры финал сериала собрал у экранов 12,1 миллиона зрителей. Это также побило рекорд двухнедельной давности в 10,7 миллиона человек.

Остальные же просмотры были получены с помощью дополнительных трансляции. В свою очередь это и увеличило их число до 16,5 миллиона зрителей, что почти на 8,9 миллиона выше рекорда прошлого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов".


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