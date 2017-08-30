Седьмой сезон Игры престолов установил новый рекорд

Об этом сообщает Variety.

По информации издания, последний эпизод вышел на экраны 27 августа под названием "Дракон и волк".

Уточним, что в ночь премьеры финал сериала собрал у экранов 12,1 миллиона зрителей. Это также побило рекорд двухнедельной давности в 10,7 миллиона человек.

Остальные же просмотры были получены с помощью дополнительных трансляции. В свою очередь это и увеличило их число до 16,5 миллиона зрителей, что почти на 8,9 миллиона выше рекорда прошлого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов".