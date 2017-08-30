Прокуроры требуют для Христюка ареста с залогом в почти 19 миллионов гривен

В среду, 30 августа, Шевченковский районный суд города Киева применить меру пресечения обвиняемому в хищении бюджетных средств на десятки миллионов гривен чиновнику. Как сказано в сообщении столичной прокуратуры, следственная судья во время заседания зачитала ходатайство прокуратуры, в котором прокуроры просят арестовать чиновника, но дать ему возможность уплатить залог в размере 18 миллионов 911 тысяч 339 гривен.

Напомним, 28 августа пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку по статьям Угословного Кодекса Украины Создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации, фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации, служебный подлог, совершенный в составе преступной организации, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщал УРА-Информ, в июня в горсовете Ирпеня прошли обыски. В начале августа сообщалось, что прокуратура подозревает чиновников Ирпенского горсовета в злоупотреблении властью, изымались документы за три года.