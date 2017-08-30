Пожарный самолет украинского ГосЧС вылетел в Грузию

Он будет помогать грузинским коллегам в тушении лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сегодня около девяти часов утра пожарный самолет вылетел в район Абастумани для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности.

В спасательном ведомстве также отметили, что помощь в тушении лесных пожаров будет оказано во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко в ответ на запрос правительства Грузии.

Напомним, в Грузии бушуют лесные пожары. Несмотря на то, что в процесс включены три вертолета, около 400 пожарных, более 100 лесничих, 500 сотрудников департамента по особым поручениям МВД, а также десятки единиц тяжелой техники, которые мобилизованы с разных регионов страны, огонь не удается потушить. Как сообщает во вторник, 22 августа, представитель чрезвычайного штаба по ликвидации пожара, в зоне стихийного бедствия остаются премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и все члены штаба, а также руководители соответствующих служб и ведомств.

Как сообщал УРА-Информ, ранее президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сообщил, что Украина отправит самолет Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.