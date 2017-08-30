Порошенко выразил соболезнование в связи со ураганом в Техасе

Глава украинского государства выразит ему солидарность и поддержку. Как написал в среду, 30 августа, в своем Twitter Порошенко, он только что отправил письмо со словами солидарности и поддержки президенту США.

Наши мысли и молитвы сейчас с американскими друзьями в их усилиях по преодолению трагических последствий вызова природы, - добавил глава украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Техасе не менее 30 человек считаются погибшими в результате проливных дождей и наводнений, вызванных ураганом " Харви", обрушившимся на штат 26 августа. 30 августа он достиг штата Луизиана. Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.