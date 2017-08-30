15:41 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172603:roman

Половина школ в Днепре не готова к учебному сезону

К первому сентября в городе оказались не готовы порядка 70 процентов школ. Об этом передает начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев.

Половина школ в Днепре не готова к учебному сезону

Согласно словам чиновника, из 946 школ и прочтих учебных заведений 541 не прошла проверку на получение документа о готовности к началу учебного года.

Во многих школах нет необходимого спортивного и учебного инвентаря, классные комнаты не соответствуют утвержденным нормам, в некоторых учебных заведениях даже нет пищеблоков.

Около десятка школ не имеют медицинских кабинетов,  также существует проблема с учителями и преподавателями.

Напомним, что недавно украинский президент заявил, что в грядущем году дополнительно на образовательную реформу будет выделено 520 млн гривен, включая и закупку школьного оборудования.

Как сообщалось в "УРаА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив