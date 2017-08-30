Половина школ в Днепре не готова к учебному сезону

Согласно словам чиновника, из 946 школ и прочтих учебных заведений 541 не прошла проверку на получение документа о готовности к началу учебного года.

Во многих школах нет необходимого спортивного и учебного инвентаря, классные комнаты не соответствуют утвержденным нормам, в некоторых учебных заведениях даже нет пищеблоков.

Около десятка школ не имеют медицинских кабинетов, также существует проблема с учителями и преподавателями.

Напомним, что недавно украинский президент заявил, что в грядущем году дополнительно на образовательную реформу будет выделено 520 млн гривен, включая и закупку школьного оборудования.

Как сообщалось в "УРаА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.