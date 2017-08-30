15:07 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье поймали банду наркоторговцев

На украино-венгерской границе Службы безопасности Украины совместно с полицией Закарпатской области перекрыли канал сбыта наркотических средств в Европу. 

На Закарпатье поймали банду наркоторговцев

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно информации ведомства, при попытке пересечение украинской границы в сторону Венгрии, был пойман местный житель. С собой у задержанного оказался пакет с наркотическим веществом около килограмма весом.

СБУ провела обыск в доме задержанного, где были найдены денежные средства ( 10 тыс долларов, 10 тыс евро и 15 млн венгерских форинтов), один пистоле, граната РГД-5 и несколько автомобилей. 

Также были обнаружены растения, похожие на коноплю или марихуану и полукилограммовый сверток с еще не установленным наркотическим веществом.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по даному происшествию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе были задержаны двое местных жителей, которые продавали таблетки с наркотическим веществом.


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