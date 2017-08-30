19:37 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине за взятку задержан глава земельной комиссии

На Киевщине чиновник требовал взятку - за то, что будет выделена в аренду территория кладбища площадью 1,5 гектара.

На Киевщине за взятку задержан глава земельной комиссии

Так, на Киевщине недавно задержали главу земельной комиссии Фастовского горсовета – за то, что он требовал взятку в объеме 70-ти тысяч долларов. Такое сообщение поступило от пресс-секретаря генпрокурора страны Л. Сарган – при помощи социальной сети.

Она отметила, что следствие установило, что депутат горсовета Фастова, а также глава земельной комиссии горсовета требовал взятку у представителя религиозной организации – за выделение территории кладбища в 1,5 гектара.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине на взятке попался бывший глава РГА.


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