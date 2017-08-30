На Киевщине за взятку задержан глава земельной комиссии

Так, на Киевщине недавно задержали главу земельной комиссии Фастовского горсовета – за то, что он требовал взятку в объеме 70-ти тысяч долларов. Такое сообщение поступило от пресс-секретаря генпрокурора страны Л. Сарган – при помощи социальной сети.

Она отметила, что следствие установило, что депутат горсовета Фастова, а также глава земельной комиссии горсовета требовал взятку у представителя религиозной организации – за выделение территории кладбища в 1,5 гектара.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине на взятке попался бывший глава РГА.