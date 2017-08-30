12:39 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы самовольно оставляют свои позиции

На Донбассе террористы сейчас продолжают самовольно бросать ранее занятые позиции.

На Донбассе террористы самовольно оставляют свои позиции

Так, на данный момент боевики на востоке продолжают писать рапорты про свое увольнение. Такие данные распространили представители ГУ разведки украинского Минобороны – при помощи социальной сети.

Таким образом – на данный момент продолжают фиксировать самовольные уходы со службы, а также написание рапортов об увольнение боевиками. В частности. Рапорты пишут военные девятого штурмового полка морпехов Новоазовска, а также Кадиевки.

Также стало известно, что при инспекционной проверке мотострелковой бригады в Горловке выяснилось, что наличие там личного состава числу боевиков по спискам не соответствует.

Как сообщал УРА-Информ, террористы Донбасса все так же нарушают режим тишины.


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