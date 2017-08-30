На Донбассе террористы самовольно оставляют свои позиции

Так, на данный момент боевики на востоке продолжают писать рапорты про свое увольнение. Такие данные распространили представители ГУ разведки украинского Минобороны – при помощи социальной сети.

Таким образом – на данный момент продолжают фиксировать самовольные уходы со службы, а также написание рапортов об увольнение боевиками. В частности. Рапорты пишут военные девятого штурмового полка морпехов Новоазовска, а также Кадиевки.

Также стало известно, что при инспекционной проверке мотострелковой бригады в Горловке выяснилось, что наличие там личного состава числу боевиков по спискам не соответствует.

Как сообщал УРА-Информ, террористы Донбасса все так же нарушают режим тишины.