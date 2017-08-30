14:20 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе пребывает 39 тысяч российских военных

В Кабмине сейчас обнародовали количество российских боевиков в восточной части Украины.

На Донбассе пребывает 39 тысяч российских военных

Так, на данный момент в зоне АТО – а оккупированной территории Донбасса – состоянием на июль 2017 г. находились примерно 39 тысяч российских наемников, а также военных РФ. Эти сведения при помощи Facebook распространила вице-премьер по вопросам европейской, а также евроатлантической интеграции – И. Климпуш-Цинцадзе.

Согласно ее словам - указанная инфографика показала масштабы лицемерия России, когда страна все так же отрицает свое присутствие на Донбассе. Четвертый год, убивая украинских граждан, Москва также посылает на смерть собственных граждан – также подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке террористы все так же нарушают режим тишины.


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