На Донбассе пребывает 39 тысяч российских военных

Так, на данный момент в зоне АТО – а оккупированной территории Донбасса – состоянием на июль 2017 г. находились примерно 39 тысяч российских наемников, а также военных РФ. Эти сведения при помощи Facebook распространила вице-премьер по вопросам европейской, а также евроатлантической интеграции – И. Климпуш-Цинцадзе.

Согласно ее словам - указанная инфографика показала масштабы лицемерия России, когда страна все так же отрицает свое присутствие на Донбассе. Четвертый год, убивая украинских граждан, Москва также посылает на смерть собственных граждан – также подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке террористы все так же нарушают режим тишины.