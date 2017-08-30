Мебель для спальни: пять правил, которые необходимо знать

Стоит обратить внимание на пять важных правилах, которые помогут выбрать мебель для спальни:

Подбор кровати

Кровать — центральное и основное функциональное место спальни. Этот вид мебели необходимо подбирать индивидуально, основываясь на привычках и потребностях покупателя. Кровать большая двуспальная — вариант семейного гнездышка, подходит и любителям просторного положения во время сна и отдыха. Покупая кровать, необходимо сделать точные замеры, чтобы мебель удачно вписалась в габариты комнаты и оставляла дополнительное пространство. Не стоит экономить на каркасе кровати: мебель из ПФХ быстро выйдет из строя, а вот надежная древесина прослужит хорошую службу. Внимание стоит уделить и матрасу, ведь от него напрямую зависит качество сна и восстановления организма. Лучший вариант: ортопедический матрас с эффектом памяти.

Покупка дополнительной мебели

Купить мебель для спальни означает оформить комнату в единой стилистике, при этом не забывая об удобстве и комфорте. В зависимости от размеров спальни, ее комплектуют: прикроватными тумбами, шкафами, зеркалами — трюмо, креслами и прочими мебельными вариациями. При этом лучше всего продумать функциональность спального интерьера: в ней обязательно должны присутствовать шкафы и полки, куда следует убирать постельное белье, а также торшеры или настольные лампы, которые создают атмосферу уюта и тепла.

Цветовая палитра

Для любителей экстраординарных решений, рынок мебельной продукции дает возможность внести все краски радуги в свою комнату, начиная от яркого дивана, заканчивая пестрыми гардинами. Но все же специалисты рекомендуют выдерживать стиль спальной комнаты в постельных и приглушенных тонах. Такая палитра благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и позволяет расслабиться.

Общий дизайн комнаты

Выдержанная в одном стиле комната всегда будет смотреться аккуратно и естественно. В таком месте ничего не раздражает и не «мозолит» глаз. Хорошо дополняют обстановку приятные и стильные аксессуары: фотографии на стене, прикроватный ковер, нежные занавесы. Если сочетать вещи кажется сложной дизайнерской задачей, можно открыть каталог мебели для спальни и выбрать понравившийся вариант.

Функциональность

Как бы изысканно и необычно не выглядела спальная комната, главное ее предназначение — функциональность. Спальня может сочетать в себе несколько задач: зона отдыха и сна, рабочее или учебное место, зона для игр. Обставляя комнату, важно заранее продумать обстановку и прозонировать пространство. Дизайнерские мебельные агентства занимаются проектированием и заполнением комнат под ключ. Если такой вариант кажется финансово неприемлемым, купить мебель для спальни недорого можно самостоятельно в любых доступных профилирующих магазинах.

Мебель для спальни должна создавать ощущение спокойствия и отдыха: ведь это место, где царит атмосфера комфорта и душевного спокойствия.