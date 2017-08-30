17:52 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172623:roman

Крымские власти распродают предприятия Коломойского

Оккупационные власти полуострова Крым выставили на аукцион пять заправочных станций, которые ранее принадлежали Игорю Коломойскому.

Крымские власти распродают предприятия Коломойского

Об этом передает агентство ТАСС.

"Национализированное" имущество украинского бизнесмена выставили на продажу за 107,3 млн рублей. Выручку от заработанного на перепродаже крымские власти обязались выдать вкладчикам украинских банков, которые годами ранее функционировали на полуострове.

Напомним, что украинская сторона оценивает потери от оккупации в сотни миллиардов гривен. И это не учитывая памяток архитектуры, истории и искусства. Украина подала множественные иски в европейские суды в адрес Российской Федерации с просьбой о возмещении утраченого.

Крымские власти планируют продать и ряд недвижимого имущества Коломойского, которое оценивается в 33 млн долларов США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Европейском суде по правам человека почти 4000 дел, которые связанные с конфликтами в Крыму и на Донбассе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив