Крымские власти распродают предприятия Коломойского

Об этом передает агентство ТАСС.

"Национализированное" имущество украинского бизнесмена выставили на продажу за 107,3 млн рублей. Выручку от заработанного на перепродаже крымские власти обязались выдать вкладчикам украинских банков, которые годами ранее функционировали на полуострове.

Напомним, что украинская сторона оценивает потери от оккупации в сотни миллиардов гривен. И это не учитывая памяток архитектуры, истории и искусства. Украина подала множественные иски в европейские суды в адрес Российской Федерации с просьбой о возмещении утраченого.

Крымские власти планируют продать и ряд недвижимого имущества Коломойского, которое оценивается в 33 млн долларов США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Европейском суде по правам человека почти 4000 дел, которые связанные с конфликтами в Крыму и на Донбассе.