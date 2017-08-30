10:57 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала Рыбалки

Печерский районный суд города Киева в среду, 30 августа, принят решение наложил арест на средства ряда компаний, входящих в семейной снековой корпорации Рыбалки - S.Group.

Киевский суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала Рыбалки

Такие образом суд удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины. Как сказано в соответствующих постановлениях Единого подержанного реестра судебных решений, в состав корпорации "S.Group" входят такие предприятия: ООО "Витафудс", ООО "Фаэтон Транс", ООО "Витафудз", ООО "Чистая планета", ООО "Агросахинвест-2002", ООО "Новая компания-2006" и ООО "Самоцветы".

По данным следствия указанные фирмы в течение 2013-2016 годов совершили умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере.

Поэтому суд принял решение наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах всех указанных компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ГФС, компании семьи народного депутата Рыбалки сформировали искусственного кредита на более 12 миллионов гривен.

Также компании S.Group подозреваются в том, что легализируют закупленное сырье для снеков через фиктивную фирму. Ранее суд санкционировал обыски девяти компаний семейного бизнеса нардепа Рыбалки.


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