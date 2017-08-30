Горная порода сошла на поселок в Китае

Согласно информации спасателей, более 34 семей попали под оползень. Службы уже успели достать из под завалов более 30 человек, однако 23 человека уже были мертвыми.

Больше 600 тыс. кубометров горного камня обвалились на 200 метров и шквалом достигли деревни.

Оставшиеся восемь людей находятся в тяжелейшем состоянии, все госпитализированы.

Китайские власти мобилизировали две тыс человек для проведения спасательной операции.

На данный момент, 18 жителей поселка считаются без вести пропавшими. Службы продолжают проводить поиски.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из-за наводнения в Китае погибли или пропали без вести 83 человека.