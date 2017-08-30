12:37 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Генштаб отчитался о ситуации на востоке Украины за последние четверо суток

За последние четверо суток украинские военные не потеряли ни одного бойца, но есть раненые. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится с рабочим визитом во Львове.

Генштаб отчитался о ситуации на востоке Украины за последние четверо суток

Согласно словам президента, недавно проведенные переговоры в нормадском формате о прекращении огня вселяют увереность в том, что боевики более не будут нарушать режим "тишины".

Петр Порошенко уверяет, что украинская армия и далее будет придерживаться Минских договоренностей.

Напомним, что несколько дней назад террористы со стрелкового оружия обстреляли пропускной пункт в городе Майорск. Жертв нет. 

Также, недавно в Минске состоялась встреча представителей контактной группы по вопросу обмена пленными и заложниками. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.


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