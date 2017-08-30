Генштаб отчитался о ситуации на востоке Украины за последние четверо суток

Согласно словам президента, недавно проведенные переговоры в нормадском формате о прекращении огня вселяют увереность в том, что боевики более не будут нарушать режим "тишины".

Петр Порошенко уверяет, что украинская армия и далее будет придерживаться Минских договоренностей.

Напомним, что несколько дней назад террористы со стрелкового оружия обстреляли пропускной пункт в городе Майорск. Жертв нет.

Также, недавно в Минске состоялась встреча представителей контактной группы по вопросу обмена пленными и заложниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.