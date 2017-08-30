Число жертв урагана "Харви" достигло 30 человек - ФОТО, ВИДЕО

Вместе с тем официально власти затрудняются назвать точное число погибших. Как сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию, полученную им от представителей местных властей, данные разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие десять человек.

Вместе с тем вчера в самом большом городе Техаса Хьюстоне прорвало дамбу. Улицы города превратились в реки.

При этом метеоролог Райан Мо рассчитал, что на Хьюстон и прилежащие к городу территории к 28 августа выпало от 14 до 15 триллионов галлонов осадков. Ожидается еще как минимум пять триллионов галлонов. Эксперты предполагают, что вона может простоять месяц.

Из-за стихии американская корпорация ExxonMobil, нидерландо-британская Royal Dutch Shell и бразильская Petrobras приостановили работу своих нефтеперерабатывающих заводов в Техасе.

Кроме того, были остановлены все нефтеперерабатывающие заводы в районе города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива.

Два основных аэропорта Хьюстона не работают, а также закрыты большинство крупных автомагистралей, железнодорожных линий и многие школы.

Без электроэнергии остаются более 300 тысяч человек на американском побережье Мексиканского залива.

Как подсчитал отдел страховой аналитики компании Imperial Capital указал, ущерб от Харви может составить порядка сто миллиардов долларов. Также, по их данным, под страховку подпадает менее трети от общего объема разрушений.

Напомним, ураган "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет.

Как сообщал УРА-Информ, Американский штат Техас уже четвертый день живет в режиме стихийного бедствия из-за мощного шторма Харви, который принес ливни и затопил города.