08:58 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать объявленный режим тишины

Российские наемные войска и подчиненные им боевики не прекращают обстрелы позиций украинских войск, нарушая объявленный накануне режим тишины.

Боевики продолжают нарушать объявленный режим тишины

Только за прошедшие сутки вторник, 29 августа, противник в зоне проведения антитеррористической операции 21 раз открывали огонь. При этом в основном враг использовал преимущественно стрелковое оружие.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, потерь среди украинских военных нет.

Так, напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские укрепления неподалеку Зайцевого.

На Приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Напомним, боевики на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня. В связи с чем украинская сторона инициирует проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу. Об этом на своей страничке в сообщила Facebook во вторник, 29 августа, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.


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