04:00 30.08.2017 | Общество | Новости
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Археологи нашли вино возрастом 6 тысяч лет

При проведении раскопок на склоне холма Monte Cronio в Сицилии, ученые из Университета Флориды наткнулись на остатки вина, произведенного 6 тысяч лет назад.

Археологи нашли вино возрастом 6 тысяч лет

Об этом сообщает статья в Microchemical Journal.

В результате роскопок был найден кувшин из меди. Внутри сосуда были обнаружены остатки винной кислоты и солей натрия. Такие следы образуются в винограде во время его брожения.

Сенсация состоит в том, что  данная находка рушит всю теорию о зарождении виноделия в Италии. Согласно гипотезе, вино здесь начали производить в промежутке между 1300 и 1100 годами до н. э.

Возраст кувшина был оценен примерно в 6 тысяч лет.

Как сообщало ранее УРА-Информ, за три года Украина сократила экспорт вина почти в три раза. Наша страна в прошлом году экспортировала вина на 24,7 млн долларов, что в три раза меньше, чем в 2013 году.


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