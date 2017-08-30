Археологи нашли вино возрастом 6 тысяч лет

При проведении раскопок на склоне холма Monte Cronio в Сицилии, ученые из Университета Флориды наткнулись на остатки вина, произведенного 6 тысяч лет назад.
Об этом сообщает статья в Microchemical Journal.
В результате роскопок был найден кувшин из меди. Внутри сосуда были обнаружены остатки винной кислоты и солей натрия. Такие следы образуются в винограде во время его брожения.
Сенсация состоит в том, что данная находка рушит всю теорию о зарождении виноделия в Италии. Согласно гипотезе, вино здесь начали производить в промежутке между 1300 и 1100 годами до н. э.
Возраст кувшина был оценен примерно в 6 тысяч лет.
Как сообщало ранее УРА-Информ, за три года Украина сократила экспорт вина почти в три раза. Наша страна в прошлом году экспортировала вина на 24,7 млн долларов, что в три раза меньше, чем в 2013 году.