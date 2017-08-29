В Украине за неделю произошло около 2,5 тысяч пожаров

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС Украины. Согласно этим данным - с начала недели было зафиксировано две тысячи 764 ЧС, на которые отреагировали подразделения ГСЧС, отправившись на место событий.

Таким образом – было в итоге устранено 2 тыс. 482 возгорания, а также было спасено на пожарах 38 человек и предотвращено уничтожение 461 здания и 45 единиц техники. На пожарах при этом погибло десять граждан. Убытки от возгораний составили около пяти миллионов 267 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Азербайджане были взрывы на складе боеприпасов – после пожара.