11:33 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за неделю произошло около 2,5 тысяч пожаров

В течение прошлой недели подразделения ГСЧС сумели спасти 66 человек, а также устранить 2 тыс. 482 возгорания.

В Украине за неделю произошло около 2,5 тысяч пожаров

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС Украины. Согласно этим данным  - с начала недели было зафиксировано две тысячи 764 ЧС, на которые отреагировали подразделения ГСЧС, отправившись на место событий.

Таким образом – было в итоге устранено 2 тыс. 482 возгорания, а также было спасено на пожарах 38 человек и предотвращено уничтожение 461 здания и 45 единиц техники. На пожарах при этом погибло десять граждан. Убытки от возгораний составили около пяти миллионов 267 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Азербайджане были взрывы на складе боеприпасов – после пожара.


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