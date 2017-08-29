В Украине во вторник будет прохладная погода

Осадки прогнозируются лишь ночью в восточных областях и Приазовье. Тут пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный и северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит в среднем 17-22 градуса тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем будет от 17 до 19 теплых градусов.

На западе во вторник сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 6-13 градусов со знаком плюс. Днем термометры покажут от 16 до 22 градусов тепла.

В северных регионах синоптики также осадков не обещают. Ночью будет прохладно от 5 до 13 градусов. Днем будет не больше 15-22 теплых градусов.

В центре Украины сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 17 до 22 теплых градуса.

На востоке сегодня ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет от 16 до 23 градусов тепла.

На юге сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 10-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов,. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.