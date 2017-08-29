В США из-за урагана произошла утечка химических веществ

В штатах Ла-Порте и Шореакре из-за урагана прорвало трубу. Как сообщает Reuters, местные власти посоветовали гражданам оставаться в защищенном помещении и отключать кондиционирование.

По данным чиновников, Да-Порте и Шореакре расположены в 40 милях от центра Хьюстона, где наблюдается катастрофическое наводнение из-за "Харви", самого мощного урагана за более чем 50 лет.

В связи с утечкой управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов о предоставлении им временного убежища.​

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество погибших в результате урагана " Харви" возросло до восьми человек. В минувшие выходные сообщалось о двух других смертельных случаях, связанных с штормом, в Рокпорте и Ла-Марк, штат Техас. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал, что деньги на возобновления штата Техас после урагана "Харви" поступят в ближайшее время.