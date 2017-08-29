В Николаеве спецслужбы проводят массовые обыски - ФОТО

Силовики обыскивают депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. Как сообщает местное издание Новости-N, ссылаясь на свои источники в прокуратуре, в данный момент обыскивают депутатов от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейку, Андрея Яковлева, Светлану Ласурию, а также предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайку. Обыски также проходит у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик".

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков сотрудниками военной прокуратуры и СБУ. Все они санкционированы генеральным прокуроров Юрием Луценко.

Как сказано в постановлении суда, всех вышеперечисленных лиц подозревают в поставке оружия и наркотиков из зоны АТО.

В свою очередь депутат Николаевского горсовета Владислав Ентин на своей страничке в социальной сети отметил, что обыски проходят также в Департаменте ЖКХ и дома у директора предприятия Центрлифт Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета, подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в понедельник, 14 августа, провела обыски в " Укргаздобыче".