02:00 29.08.2017 | Общество | Новости
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В южнокорейском издании работает робот-журналист

В Южной Корее трудоустроен журналист-бот, пишущий статьи для спортивной рубрики.

В южнокорейском издании работает робот-журналист

Об этом сообщает издание Yonhap, которое и взяло его на работу. Отметим, что данное агенство представило автоматизированную систему для выпуска новостей о футбольных играх английской премьер-лиги.

Таким образом, робот уже успел выпустить около 380 информационных статей. При этом каждая появлялась через одну-две секунды после завершения игры.

Также стало известно, что система Soccerbot основана на алгоритме, имитирующим работу настоящего журналиста. Кроме того, программа использует минимум пять источников информации, сама записывает и проверяет предложения на наличие граматических и пунктуационных ошибок.

Как сообщал ранее УРА-Информяпонская компания Nomura Unison в сотрудничестве со специалистами из университета Тохоку (Tohoku University) создала робота, помогающего пожилым людям передвигаться по городу. 


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