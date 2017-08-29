В южнокорейском издании работает робот-журналист

Об этом сообщает издание Yonhap, которое и взяло его на работу. Отметим, что данное агенство представило автоматизированную систему для выпуска новостей о футбольных играх английской премьер-лиги.

Таким образом, робот уже успел выпустить около 380 информационных статей. При этом каждая появлялась через одну-две секунды после завершения игры.

Также стало известно, что система Soccerbot основана на алгоритме, имитирующим работу настоящего журналиста. Кроме того, программа использует минимум пять источников информации, сама записывает и проверяет предложения на наличие граматических и пунктуационных ошибок.

Как сообщал ранее УРА-Информ, японская компания Nomura Unison в сотрудничестве со специалистами из университета Тохоку (Tohoku University) создала робота, помогающего пожилым людям передвигаться по городу.